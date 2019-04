Roland Berbig, Vorsitzender der Theodor Fontane Gesellschaft

Für ihn hat Fontanes Erzählwerk auch an dessen 200. Geburtstag nichts an Aktualität eingebüßt: "Ihm ist es tatsächlich gelungen, diesen ganzen merkwürdigen kulturpolitischen Betrieb so in Bewegung zu setzen, dass plötzlich 'alle Welt' von Fontane spricht. Das ist großartig, und es ist absolut verrückt. Auch wenn es nur ein Jahr währt und vielleicht schon jetzt die ersten zusammenzucken, wenn sein Name schon wieder fällt."



Über Fontanes letzten Roman sagt Berbig: "Heute gehe ich nie ohne den 'Stechlin' auf längere Reisen - in der Hoffnung, seinen Erzählklang auch dann noch im Ohr zu behalten, wenn Vergessen beginnt, mir mein Gedächtnis zu nehmen."