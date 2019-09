"Es ist ein Beispiel für lebende Architektur", erläutert Stefanie Holzheu, Referentin für das Lab. "Sie reagiert auf jeden, der sich nähert." Könnte es also sein, dass wir in Zukunft nach Hause kommen und unsere vier Wände unseren Puls fühlen und dann Entspannungs-Musik abspielen oder einen Sandsack samt Boxhandschuhen aus der Deckenluke werfen? Fantasie macht sich zumindest gut im Futurium. Warum sollte die Zukunft des Wohnens nur aus Beton bestehen oder so steril aussehen wie bei Raumschiff Enterprise? Es sind solche Gedankenspiele, zu denen das Museum in all seinen Bereichen einladen will.