Die beiden Beluga-Wale in einem Aquarium in Shanghai. Archivbild

Quelle: Aaron Chown/PA/dpa

Zwei Beluga-Wale sollen per Flugzeug aus einem Großaquarium in Shanghai in ein Meeresreservat vor der isländischen Küste umziehen. "Dort können sie in einer natürlichen Umgebung leben", sagte Rob Hicks von der Sea Life Conservation. Die Umweltschutz-Stiftung Sea Life Trust eröffnet damit in einer Bucht vor der Insel Heimaey ein Unterwasser-Freigehege.



Für die Reise Mitte April checken die Weißwale auf einem Frachtflieger ein. Sie wurden bisher für Unterhaltungsshows eingesetzt.