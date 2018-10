Richtfest Neues Bauhaus-Museum Weimar. Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Jahr nach der Grundsteinlegung ist in Weimar symbolisch das Richtfest für den Rohbau des Neuen Bauhaus-Museums gefeiert worden. Zum 100. Jahrestag der Gründung des Staatlichen Bauhauses am 5. April 2019 soll der Bau aus Glas und Beton eröffnet werden, sagte der Präsident der Klassik Stiftung, Hellmut Seemann.



Rund 22,6 Millionen Euro soll der repräsentative Beton-Kubus mit Glasbändern kosten. 1925 musste das Bauhaus wegen reaktionärer Tendenzen in Thüringen nach Dessau ziehen.