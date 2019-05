Neu sind diese Klagen nicht ganz. Getan hat sich bislang aber eben auch nicht viel. Facebook lässt sich bei seinen Algorithmen auch nach einem Jahr nicht in die Karten schauen, wie Bundesjustizministerin Katarina Barley gestern einräumen müsste. Die Durchsetzung des Urheberschutzes in der EU, was so viele Jugendliche auf die Straße brachte, hat Youtube nicht sonderlich gejuckt. Noch immer kursieren ungehindert Hass- und Falschnachrichten. Aber wie soll das auch gelingen, wenn die analoge Welt nicht besser als die digitale ist?



Bevor Steinmeier die Konferenz eröffnen darf, muss er erst einmal 35 Minuten bei der Eröffnungsveranstaltung zuhören. Wie der neue Lageplan der re:publica aussieht, was bei Anja und Helge so abgeht und dass die re:publica das ganze Jahr über ultra toll viele Sache macht. Als Steinmeier dann endlich spricht, und gerade über die Vernunft und der Zivilität, also den respektvollen Umgang miteinander, referiert, telefoniert jemand. So laut, dass alle es über die Mikrofone hören können. "Wer ist dran?" unterbricht Steinmeier seine Rede. "Dennis" wird die Telefoniererin gleich reinrufen. "Dennis", sagt Steinmeier, damit alle es hören können. Und alle lachen. So schnell kann es gehen.