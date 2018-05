Die klare pro-israelische Positionierung Trumps ändert de facto am Status Quo in Jerusalem und in der Region gar nichts. Kritische Stimmen, wie Soziologie-Professor Moshe Zuckerman aus Tel Aviv allerdings warnen: "Was soll das bringen? Wem ist damit gedient?" Die Wünsche der israelischen Regierung jedenfalls gehen in diesen Tagen in Erfüllung. Und für die Palästinenser ist ihre düstere Vorahnung in Bezug auf Trumps Nahost-Politik ein Stück mehr Realität geworden, denn sollte Trump tatsächlich einen Friedensplan haben, scheint klar, wer am Ende die Zugeständnisse machen muss.