Eröffnung des Bauhaus-Museums.

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Das neue Bauhaus-Museum in Weimar hat bereits innerhalb der ersten 24 Stunden seiner Eröffnung mehrere tausend Besucher angezogen. "Wir sind schlichtweg begeistert, es ist ein grandioses Fest", sagte ein Sprecher der Klassik Stiftung Weimar.



Vor dem Eingang zum Museum und Neuen Museum bildeten sich lange Schlangen; beide Museen konnten am Wochenende kostenlos besucht werden. Das neue Bauhaus-Museum Weimar eröffnete am Freitagabend mit der Dauerausstellung "Das Bauhaus kommt aus Weimar".