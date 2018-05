Proteste in Gaza gegen neue US-Botschaft. Quelle: Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Auch wegen der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem ist es zu heftigen Protesten der Palästinenser. Bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten wurden im Gazastreifen an der Grenze zu Israel 52 Palästinenser erschossen.



Mehr als 2.200 wurden laut palästinensischem Gesundheitsministerium in Gaza verletzt, davon rund die Hälfte durch Schüsse und 750 durch Tränengas. Es ist damit der Tag mit den meisten Todesopfern seit dem Gaza-Krieg 2014. Die Bundesregierung mahnte zur Mäßigung.