Sternsinger vor dem Osnabrücker Dom St. Peter.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die bundesweite Aktion Dreikönigssingen ist in Osnabrück eröffnet worden. Rund 2.000 als Heilige Drei Könige verkleidete Kinder nahmen an dem Eröffnungsfest vor dem Dom teil. Danach finden ein Marsch durch die Stadt und Aussendungsgottesdienste statt.



Das Motto der Aktion ist "Segen bringen. Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit". Rund um das Dreikönigsfest am 6. Januar werden in ganz Deutschland Sternsinger von Haus zu Haus ziehen und Spenden für Hilfsprojekte im Libanon sammeln.