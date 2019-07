Beate Uhse in Hamburg (Archiv).

Quelle: Lukas Schulze/dpa

Die Restunternehmen des einstigen Erotik-Konzerns Beate Uhse haben erneut Insolvenz angemeldet. Die Muttergesellschaft be you GmbH sowie die drei Tochterunternehmen hätten Insolvenzantrag beim Amtsgericht Flensburg gestellt, sagte ein Sprecher.



Beate Uhse war nach dem Krieg von der gleichnamigen Unternehmerin gegründet worden und ging 1999 an die Börse. Die Firma konnte im Internetzeitalter nicht mehr mithalten. Mehrere Anläufe zur Revitalisierung der Marke scheiterten.