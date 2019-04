Porno-Besuchern Geld abgepresst: Haft für Hacker. Archivbild

Der britische Hacker Zain Qaiser (24) hat Besucher einer Porno-Webseite weltweit um mehr als eine halbe Million Euro erpresst - dafür muss er nun für sechs Jahre und fünf Monate ins Gefängnis. Ein Gericht in London verhängte diese Strafe.



Der Verurteilte habe Kontakte zu Kriminellen in Russland gehabt und sei Teil einer "ausgefeilten organisierten Gruppe" gewesen, die Internetnutzer "in der ganzen Welt terrorisiert" habe, sagte Staatsanwalt Russell Tyner.