Mitten im Weihnachtsgeschäft wird DHL erpresst. Quelle: Daniel Karmann/dpa

In der Nacht gab es zunächst keine neuen Spuren zu dem oder den Erpressern des Paketdienstes DHL. Es werde aber rund um die Uhr ermittelt, sagte ein Polizeisprecher in Brandenburg. Die Ermittler stehen nach Angaben von Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) mit dem Unternehmen "in engstem Kontakt".



Am Freitag war in Potsdam eine Paketbombe entdeckt worden, mit dem DHL erpresst werden sollte. Die Polizei rät derzeit zur Vorsicht bei der Annahme von Paketen mit unbekanntem Absender.