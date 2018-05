Wildschweine in einem Waldgebiet in Berlin. Archivbild Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die Sorge vor der Afrikanischen Schweinepest wächst. In den Ländern östlich von Deutschland verenden immer mehr Wild- und Hausschweine an der Krankheit. Im Jahr 2017 wurden in Polen, Tschechien, Rumänien, der Ukraine und den drei baltischen Staaten 4.140 Fälle gemeldet, im Januar 2018 allein 759 Fälle.



Diese Zahlen ließen darauf schließen, dass die Entwicklung nichts an Dynamik verloren habe, sagte der Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit, Thomas Mettenleiter.