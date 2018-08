Erdhummeln leiden offenbar unter Sulfoxaflor. Archivbild Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Auch ein Ersatz-Schädlingsgift für die teils in der Landwirtschaft verbotenen Neonikotinoide schädigt nützliche Hummeln. Das berichten Forscher der Royal Holloway University of London.



Für ihre Studie untersuchten sie Insektizide mit dem Wirkstoff Sulfoxaflor, der in mehreren Ländern bereits zugelassen ist und dessen Verwendung in Deutschland beantragt ist. Das Ergebnis: Dunkle Erdhummeln, die der Substanz ausgesetzt waren, hatten viel weniger Nachkommen als ihre Artgenossen.