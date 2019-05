Einer der zwei Angeklagten kommt zum Gericht.

Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa

Im Zusammenhang mit den Ausschreitungen im nordirischen Londonderry, die zum Tod der Journalistin Lyra McKee führten, sind zwei Männer angeklagt worden. Die 38 und 51 Jahre alten Männer erschienen am Samstag erstmals vor Gericht.



Unter anderem wird ihnen Landfriedensbruch, Brandstiftung und das Hantieren mit Molotowcocktails vorgeworfen, wie die Polizei in Nordirland mitteilte. Sie sollen laut Medienberichten auf Anordnung des Gerichts bis auf Weiteres in Untersuchungshaft bleiben.