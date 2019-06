Ein Absperrband vor dem Haus von Walter Lübcke. Archivbild

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben Spezialeinheiten der hessischen Polizei in Kassel einen 45-jährigen Mann festgenommen. Der dringend Tatverdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen, erklärten die Staatsanwaltschaft Kassel und das hessische Landeskriminalamt.



Die Festnahme erfolgte laut Behörden "aufgrund eines DNA-Spurentreffers". Lübcke war am 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses mit einer Schussverletzung im Kopf entdeckt worden.