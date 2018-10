Finnlands Präsident Sauli Niinistö und seine Frau Jenni Haukio. Quelle: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa

Einen Tag nach seiner Vereidigung dürften die Prioritäten bei Finnlands Präsident Sauli Niinistö ganz woanders gelegen haben: Der 69-Jährige ist Vater geworden. Seine Frau Jenni Haukio habe am Freitag einen Sohn zur Welt gebracht, teilte sein Büro mit.



Niinistö hat bereits zwei Söhne von seiner ersten Frau, die 1995 bei einem Autounfall starb. 2004 überlebte die Familie knapp den Tsunami in Thailand. Niinistö war am vergangenen Sonntag bei der Präsidentenwahl im Amt bestätigt worden.