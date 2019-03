Kameras vor dem Logo der AfD. Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die in Thüringen aufgewachsene VW-Managerin Hiltrud Werner hat vor einem Erstarken der AfD bei den Wahlen in Ostdeutschland gewarnt. Dort werde "die AfD zunehmend zum Problem, auch in den Betrieben", sagte Werner der "FAS". "Wir schauen mit Sorge sehr genau hin, wie viele Arbeitnehmer die AfD erreicht."



Ursache für die AfD-Erfolge sei nach ihrer Ansicht auch, dass die "Nöte der Menschen im Osten nicht ernst genommen werden". Die Politik liefere immer wieder Argumente für die Populisten.