James Mattis (Achiv).

Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Der ehemalige US-Verteidigungsminister und General James Mattis hat angesichts der Syrien-Offensive der Türkei vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz IS gewarnt. Die USA müssten den Druck auf den IS aufrechterhalten, sagte Mattis dem Sender NBC.



Präsident Trump hat den Abzug von US-Soldaten aus Nordostsyrien veranlasst. Kritiker sehen das als Freifahrtschein für die Türkei, gegen die kurdische YPG-Miliz vorzugehen. Die YPG war im Kampf gegen den IS ein wichtiger Verbündeter der USA.