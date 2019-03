Gerd Landsberg ist Chef des Städte- und Gemeindebundes.

Quelle: Britta Pedersen/dpa

Der Städte- und Gemeindebund hat die etablierten Parteien für das Erstarken der AfD im Osten verantwortlich gemacht. Trotz der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland fühlten sich viele Menschen von der positiven Entwicklung abgekoppelt, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem "Handelsblatt".



So steige "die Bereitschaft, sich populistischen oder politisch radikaleren Kräften zuzuwenden". Das zeige sich vor allem in strukturschwachen Regionen und in Teilen der neuen Bundesländer.