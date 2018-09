Ein Update-Fehler: Kreditkarten-Rechnungen waren zu hoch. Quelle: Oliver Berg/dpa

Kunden der Telekom haben nach teils überhöhten Abrechnungen bei der Nutzung von Kreditkarten-Telefonen ihr Geld zurück bekommen. Dies gab die Bundesnetzagentur in Bonn bekannt. Sie hatte Fälle geprüft, in denen bei der Vermittlung von Gesprächen an Telefonsäulen ein Vielfaches der Gebühren angefallen war.



Kunden, die falsch tarifiert wurden, haben nach Aussage des Unternehmens die vollständige Belastung vergütet bekommen, teilte die Netzagentur mit. Ursache soll ein Update gewesen sein.