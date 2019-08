Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bei ihrer Ankunft in Amman.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist in Jordanien zu ihrer ersten Einsatzreise im Ausland eingetroffen. Auf dem Programm stand zunächst ein Treffen mit dem jordanischen König Abdullah II..



Kramp-Karrenbauer macht sich für eine Verlängerung des deutschen Einsatzes stark. Deutsche Soldaten unterstützen von Jordanien aus den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und dem Irak und beteiligen sich im Irak an der Ausbildung des Militärs.