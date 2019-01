Organspende-Pläne von Jens Spahn (CDU) stoßen auf Zustimmung.

Das von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgelegte Transplantationsgesetz ist in der ersten Beratung im Bundestag auf Zustimmung gestoßen. In dem Gesetz geht es um organisatorische Verbesserungen und eine höhere Vergütung der Organentnahme.



Die strittige Frage, wie Menschen ihre Spendenbereitschaft erklären sollen, wird in einem weiteren Gesetzgebungsverfahren behandelt. Spahn erklärte, die Kliniken bekämen mehr Geld für die Organentnahme und Angehörige eine bessere Betreuung.