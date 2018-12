Viele Menschen sind wegen des Bürgerkrieges im Jemen geflohen.

Quelle: Murad Abdo/XinHua/dpa

Die Waffenruhe für den Hafen Hudaida im Bürgerkriegsland Jemen hält nach Ansicht der UN bisher. Das gehe aus Lageberichten aus dem Konfliktgebiet hervor. Die Waffenruhe war in der Nacht in Kraft getreten.



Jetzt soll so schnell wie möglich ein Komitee die Arbeit aufnehmen, das den Abzug der Truppen der Regierung und der Huthi-Rebellen koordinieren soll. Der von den Rebellen kontrollierte Hafen ist eine der wichtigsten Versorgungsadern des bitterarmen Landes.