An der niedersächsischen Nordseeküste kam ein 63-jähriger Mann ums Leben, der gemeinsam mit seinem 59-jährigen Bruder in einem VW-Bus auf dem Gelände des Strandbads Sehestedt am Jadebusen übernachtet hatte. Dem jüngeren Bruder gelang es, sich an einem Mast festzuklammern, von wo er mit einem Schlauchboot geborgen wurde. Die Leiche des älteren Campers aus Nordrhein-Westfalen wurde später von einem Hubschrauber aus entdeckt. Mindestens drei Menschen kamen in Folge des Sturms zudem in Polen und Tschechien ums Leben.