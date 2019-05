Uber-Banner an der New Yorker Börse. Archivbild

Quelle: Mark Lennihan/AP/dpa

Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat zu Jahresbeginn tiefrote Zahlen geschrieben. Im ersten Quartal fiel ein Verlust von 1,0 Milliarden Dollar an, teilte Uber mit. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte es einen Gewinn von 3,8 Milliarden gegeben, was an hohen Sondererlösen durch Verkäufe von Auslandsbeteiligungen lag.



Das operative Geschäft ist chronisch unprofitabel und im vergangenen Quartal drückten hohe Kosten für die Vorbereitung des Börsengangs die Zahlen noch tiefer ins Minus.