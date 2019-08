Getrocknete Hanfknospen in einer Ausstellung. Archivbild

Quelle: Jens Kalaene/zb/dpa

Deutschlands erste legale Cannabis-Produktionsanlage in Neumünster nimmt Formen an. "Hier wird Ende 2020 - wahrscheinlich zum ersten Mal in Deutschland - medizinisches Cannabis produziert", sagte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) beim Richtfest der Anlage in Neumünster.



Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat dem Hersteller Aphria in Schleswig-Holstein den Anbau von jährlich einer Tonne für vier Jahre erlaubt.