Coronavirus - Desinfektion im Düsseldorfer Landtag

Quelle: Oliver Auster/dpa

In mehreren Bundesländern sind am Abend erste Fälle des neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Insgesamt stieg die Zahl der erfassten Fälle damit auf etwa 170. Noch keine Meldungen gab es lediglich aus dem Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.



Damit gibt es in fast allen Bundesländern registrierte Sars-CoV-2-Infektionen - mit mehr als 90 Fällen mit Abstand die meisten in NRW. Erstmals wurden Ansteckungen aus Brandenburg (1), Thüringen (1) und Sachsen (1) gemeldet.