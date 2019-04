Und all das wiederum wirft ein weiteres Problem auf: Wozu sollen all diese Tests gut sein? Dagmar Schmidt (SPD) weist darauf hin, dass der Antrag auf breitere Zulassung des Trisomie-Tests nicht etwa von den Ärzten gestellt wurde. Sondern von den Herstellern. Vorgeburtliche Diagnostik sei ein "umkämpfter Markt", so Schmidt. Tatsächlich könnte es bald auch Tests auf Glasknochenkrankheit oder Mukoviszidose geben. Wo sind also die Grenzen? Gibt es ein Recht auf ein gesundes Kind? Ist es legitim, die Veranlagung von Erbkrankheiten vor der Geburt zu checken? "Das Ergebnis könnten Designerbabys sein", befürchtet Stephan Pilsinger (CSU). Alles, was bis zur zwölften Schwangerschaftswoche nicht passe, könnte abgetrieben werden.