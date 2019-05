Elektro-Autobahn für Lkw auf der A5 - Pilotprojekt in Hessen

Quelle: dpa

Die erste Elektrostrecke auf einer deutschen Autobahn steht seit heute für den Güterverkehr zur Verfügung. Auf der stark befahrenen A5 zwischen Langen/Mörfelden und Weiterstadt in Hessen können nun Hybrid-Lastzüge im realen Verkehr über Stromabnehmer an Oberleitungen Energie tanken. Die Lastwagen sollen wie bei Zügen an die Leitung andocken und die Batterien aufladen.