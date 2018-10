Ein Kind bekommt eine Schluckimpfung gegen Polio. (Archivbild) Quelle: Farooq Khan/EPA/dpa

Auf Papua-Neuguinea ist der erste Ausbruch von Kinderlähmung (Polio) seit 18 Jahren gemeldet worden. Das gaben die örtlichen Gesundheitsbehörden und die WHO bekannt. Weltweit gibt es sonst nur in Afghanistan, Pakistan und Nigeria neue Fälle der hochansteckenden Viruserkrankung.



Bei dem Fall handelt es sich um einen Sechsjährigen in der Provinz Morobe. Das Kind war mit Lähmungserscheinungen zum Arzt gebracht worden. Vergangene Woche wurde das Virus bei zwei weiteren Kindern entdeckt.