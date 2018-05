Der iranische Außenminister Sarif​ und EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini im Europagebäude Quelle: Thierry Monasse/POOL/AP/dpa

Der iranische Außenminister Mohamed Dschawad Sarif und EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini haben sich optimistisch gezeigt, das Atomabkommen nach dem einseitigen Ausstieg der USA retten zu können.



"Wir sind auf einem richtigen Weg und bewegen uns in die richtige Richtung", sagte Sarif nach einem Gespräch mit Mogherini in Brüssel. Mogherini sprach von einem "sehr produktiven Treffen". Die EU sei entschlossen, den Deal zu bewahren. Am Abend trifft sich noch eine größtere Runde für Gespräche.