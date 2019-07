Japan will bis zum Ende des Jahres 227 Wale töten. Archivbild

Quelle: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Nach 31 Jahren macht Japan in seinen Hoheitsgewässern wieder Jagd auf Wale. Die Fangquote bis zum Jahresende sei auf 227 Wale festgesetzt worden, erklärte die Fischereibehörde. Am Montag stachen Boote für die ersten kommerziellen Jagden seit 1988 in See. Damals war Japan offiziell auf Walfang zu Forschungszwecken umgeschwenkt.



In den 1980er Jahren hatte die Internationale Walfangkommission IWC ein Jagdverbot wegen schwindender Bestände verhängt. Japan hält die Bestände aber für ausreichend erholt.