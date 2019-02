US-Präsident Donald Trump.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump stößt mit seiner Erklärung eines Nationalen Notstandes an der Grenze zu Mexiko auf großen Widerstand. Mehrere Generalstaatsanwälte kündigten Gegenwehr an. Vor einem Bundesgericht in der Hauptstadt wurde eine erste Klage eingereicht, berichtete die "Washington Post".



Aber auch in den Reihen von Trumps Republikanern herrscht Unruhe. Die Taktik des Präsidenten, sich auf andere Weise Milliarden für den Bau einer Grenzmauer zu beschaffen, ist hoch umstritten.