Papst Franziskus in Greccio.

Quelle: Osservatore Romano / Handout/epa/dpa/Archivbild

Papst Franziskus begibt sich in die Kleinstadt Greccio, um am historischen Ort der ersten Krippendarstellung zu beten. Bei dem gut einstündigen Besuch will er einen Brief an Katholiken in aller Welt richten, in dem er ihnen die Bedeutung der Krippe darlegen möchte.



In Greccio stellte der heilige Franziskus (1180/81-1226) an Weihnachten 1223 die Szene von Jesu Geburt mit Menschen und Tieren nach. Das Ereignis gilt als Ursprung der Krippentradition in der Volksfrömmigkeit.