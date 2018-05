Der Easyjet-Flieger startete in Berlin-Tegel. Quelle: Soeren Stache/dpa

Die britische Fluggesellschaft Easyjet hat am Freitag ihren Flugbetrieb innerhalb Deutschlands aufgenommen. Am Vormittag startete der Erstflug von Berlin-Tegel nach München.



Von Sonntag an sind dann 15 Flugzeuge vom Standort Tegel im Einsatz, wie der Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup sagte. "Damit gibt es auch wieder mehr Konkurrenz", fügte er mit Blick auf die insolvente Air Berlin hinzu. Easyjet bietet Verbindungen nach Frankfurt, Stuttgart, München und Düsseldorf an.