Bernie Sanders.

Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

Der linke Senator Bernie Sanders liegt nach ersten Berechnungen von US-Medien bei der Vorwahl der Demokraten im wichtigsten Bundesstaat Kalifornien vorne. Fox News ging schon so weit, den 78-Jährigen zum Gewinner in dem Staat an der Westküste zu erklären. CNN und CBS berichteten zurückhaltender über eine Führung Sanders.



Sollte sich dessen Sieg bestätigen, wäre das ein wichtiger Erfolg für den Senator aus Vermont. Bis endgültige Ergebnisse feststehen, dürfte es in Kalifornien allerdings noch dauern.