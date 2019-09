Lauterbach fügte vor der am Abend in Saarbrücken anstehenden ersten Vorstellungsrunde der Kandidaten hinzu: "Eine Richtungswahl, die aber an Inhalten festmacht: Wir wollen ja auch nicht zum Spaß raus aus der GroKo." Seine Bewerbungspartnerin Nina Scheer sagte, dass die Gefahr einer Spaltung der Partei bei dieser Frage "zwangsläufig" Thema sei. Scholz hingegen erklärte: "Ich glaube, heute werden viele ihre Programme vorstellen und das wird zeigen, dass wir mehr Schnittmengen haben als viele glauben."