Melania Trump plant ihre erste Reise als First Lady. Archivbild Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Melania Trump will im Oktober erstmals eine Auslandsreise in ihrer Funktion als First Lady der Vereinigten Staaten machen. In Afrika wolle sie sich über die Lebensbedingungen von Kindern informieren, bestätigte eine Sprecherin Melania Trumps.



Melania Trump war in der Vergangenheit auf Distanz zu ihrem Ehemann gegangen. Unter anderem setzt sie sich explizit gegen Cyberbullying ein - während der Präsident auf seinem Twitterkonto Schimpftiraden und Beleidigungen verbreitet.