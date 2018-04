Kinderrechtsaktivistin und Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai. Quelle: Luiz Roberto Lima/Pacific Press/ZUMA Wire/dpa

Mehr als fünf Jahre nach einem Mordversuch der radikalislamischen Taliban ist die junge Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai in ihr Heimatland Pakistan zurückgekehrt. Die Kinderrechtsaktivistin traf überraschend in der Hauptstadt Islamabad ein und wurde mit einer Polizeieskorte in ein Hotel gebracht.



Pakistanische Medien berichteten, dass sie vier Tage in Pakistan bleiben und unter anderem Premierminister Shahid Khaqan Abbasi und Armeechef Qamar Javed Bajwa treffen wird.