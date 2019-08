Der Würzburger Hendrik Hansen (r.) gegen den Hoffenheimer Ihlas Bebou

Quelle: dpa

Bundesligist TSG Hoffenheim hat seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals mit Glück gelöst und ein frühes Aus wie in den vergangenen Jahren nur mit Mühe verhindert. Die Mannschaft kam beim Drittligisten Würzburger Kickers erst im Elfmeterschießen zu einem 5:4-Erfolg. Nach 120 Minuten hatte es 3:3 (2:2, 1:0) gestanden.



Zweitligist VfL Bochum ist dank Silvere Ganvoula mit einem 3:2 (1:2) beim Oberligisten KSV Baunatal in die zweite Runde eingezogen. Spieler des Tages war der kongolesische Nationalspieler Ganvoula mit drei Toren (18.Minute/70./ 73.).