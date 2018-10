Melania Trump besucht Ghana. Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Die First Lady der Vereinigten Staaten, Melania Trump, ist auf ihrer ersten Solo-Auslandsreise in Ghana angekommen. Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump wurde bei ihrer Ankunft in Accra feierlich begrüßt. Trump besuchte anschließend in einem Krankenhaus eine neue Intensivstation für Neugeborene.



Bei ihrer Reise wird Melania Trump nach Ghana auch Malawi, Kenia und Ägypten besuchen. Dabei wolle sie sich anschauen, wie das Hilfswerk USAID die Länder unterstütze, teilte das Weiße Haus mit.