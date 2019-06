Werftarbeiter tragen Blumen zu einem Denkmal für Arbeiter.

Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa

Mit einer feierlichen Senatssitzung hat Polens Staatsspitze an den 30. Jahrestag der ersten teilweise freien Wahlen nach Kriegsende erinnert. Die Parlamentswahl am 4. Juni 1989 sei ein außerordentlich wichtiger Schritt in Richtung Freiheit gewesen, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.



Präsident Andrzej Duda bezeichnete die Wahl als Sieg der Polen. Bei der Wahl konnten sie über 35 Prozent der Mandate frei entscheiden, die übrigen waren für die kommunistische Partei reserviert.