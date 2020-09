Erstmals sind in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Coronavirus gestorben. Das eine Opfer ist eine 89-jährige Frau aus Essen, die in der Universitätsklinik behandelt wurde. Sie sei an einer Lungenentzündung in Folge der Coronavirus-Infektion gestorben, wie die Stadt Essen mitteilte. Im Kreis Heinsberg verstarb ein 78-jähriger Mann, wie der Landrat von Heinsberg am Abend erklärte. Der Mann habe unter Vorerkrankungen wie Herzproblemen und Diabetes gelitten.