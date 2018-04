Eine Frau starb bei einem Unfall mit einem selbstfahrenden Auto. Quelle: Eric Risberg/AP/dpa

Nach dem ersten tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto laufen die Ermittlungen an. Ein Team der US-Verkehrsbehörde NHTSA traf in Tempe in Arizona ein. Dort war eine Frau von einem Roboterwagen von Uber erfasst worden. Sie starb an ihren Verletzungen.



Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug mit rund 64 Kilometern pro Stunde unterwegs und es gibt keine Hinweise darauf, dass es abbremste. Erlaubt waren 56. Die Frau ging über die Fahrbahn außerhalb eines Fußgängerübergangs.