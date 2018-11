Bernie Sanders bei einer Wahlkampfveranstaltung. Archivbild Quelle: Jacob Langston/Orlando Sentinel/AP/dpa

Bei den US-Kongresswahlen haben mehrere Medien erste Wahlsieger ausgerufen. Der parteilose Senator Bernie Sanders, der in aller Regel mit den Demokraten stimmt, bekommt eine dritte Amtszeit als Vertreter von Vermont im Nordosten der USA.



Hillary Clintons Vizepräsidentschaftskandidat Tim Kaine aus Virginia wird zum zweiten Mal in den Senat einziehen. Die Aussagekraft dieser Siege für die Gesamtwahl ist allerdings sehr gering, denn beide Wahlen waren so erwartet worden.