Erste Verurteilung im FIFA-Skandal

Eingang zur Zentrale der FIFA in Zürich. Quelle: imago/Reiner Zensen

Im Korruptionsskandal beim Fußball-Weltverband FIFA ist das erste Urteil gesprochen worden. Hector Trujillo aus Guatemala wurde von einem Bundesge-richt in Brooklyn in einem Fall von Betrug und einem weiteren Fall von Verschwörung zum Betrug zu einer Haftstrafe von acht Monaten verurteilt.



Der 63 Jahre alte Ex-Generalsekretär von Guatemalas Nationalverband, der pikanterweise in seinem Heimatland auch als Verfassungsrichter tätig war, hatte sich bereits vor vier Monaten in beiden Anklagepunkten schuldig bekannt.