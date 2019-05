Die wichtigste Aufgabe der Kirchenschweizer ist es, während der Liturgie für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Im Sommer achten sie peinlich genau darauf, dass die Besucher des Gotteshauses angemessen gekleidet sind, also nicht mit Kopfbedeckung, in kurzen Shorts, bauch- oder schulterfrei in die Kirche marschieren. Damen im Badeanzug mussten die strengen Aufpasser ebenso der Kirche verweisen wie eine trinkfreudige Frau, die ihre Schnapsflasche im Weihwasser-Becken kühlen wollte. Besonders mürrisch werden Kirchenschweizer dann, wenn Touristen mit einem Döner und/oder einer Flasche Bier in der Hand die Kirche oder Kathedrale betreten. Wenn gerade ein Gottesdienst läuft, zeigen sie den Touristen, in welchen Bereichen sie sich aufhalten dürfen und wo nicht. Viele Kirchenschweizer verstehen sich aber nicht nur als Wachmann, sondern auch als Helfer. Zum Beispiel bei der Platzsuche im überfüllten Dom oder auch bei der Orientierung in einer großen Kathedrale.



Quelle: https://www.erzbistum-koeln.de