Im Libanon hat die erste Parlamentswahl seit neun Jahren begonnen. Angesichts politischer Krisen hatte das Parlament sein 2013 abgelaufenes Mandat mehrfach eigenständig verlängert. Zwischenzeitlich hatte der Libanon nicht einmal ein Staatsoberhaupt wählen können.



Grundsätzlich sehen Experten aber kaum Aussicht auf größere Veränderungen. Jeweils die Hälfte der 128 Sitze im Parlament geht an Muslime und Christen in dem multikonfessionellen Staat. Das Wahlergebnis wird am Montag erwartet.