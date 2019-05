Die Impfkampagne beginnt am heutigen Dienstag in Malawi. Ghana und Kenia sollen in Kürze folgen. "Malaria ist immer noch eine tragisch tödliche Krankheit: Jedes Jahr sterben in Afrika rund 250.000 Kinder an Malaria", sagte Hamel. Der Impfstoff "RTS,S" wirkt gegen den in Afrika verbreiteten und gefährlichsten Malaria-Erreger Plasmodium falciparum.